Подчуфарова: ещё ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

Россиянка Ольга Подчуфарова, сменившая перед началом сезона спортивное гражданство, рассказала о своих целях. Также Подчуфарова призналась, что не пожалела о переходе в состав сборной Словении.

«За три месяца пребывания в Словении уже понимаю речь, но сказать не всегда могу. Главный тренер высылает программу каждую неделю, мы с ним на связи каждый день, он постоянно что-то корректирует. За время отдыха решила очень много бытовых вопросов, которые не успевала за последние воемь лет. Попробовала много нового, поработала, поучила.

Потом поняла, что я, оказывается, люблю биатлон. Чувствовала себя неплохо, и начали приходить мысли о том, что, может быть, можно ещё раз попробовать. Попросила команду Словении подумать три-четыре дня, но в итоге на следующее утро дала положительный ответ. Ещё ни разу об этом не пожалела.

В следующем году буду тренироваться с конечной целью взять медаль на чемпионате мира. Благо мне не надо будет проводить кучу кубковых гонок, выжить на них и дожить до чемпионата мира», — сказала Подчуфарова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».