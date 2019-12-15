Подчуфарова: ещё ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

Россиянка Ольга Подчуфарова, сменившая перед началом сезона спортивное гражданство, рассказала о своих целях. Также Подчуфарова призналась, что не пожалела о переходе в состав сборной Словении.
«За три месяца пребывания в Словении уже понимаю речь, но сказать не всегда могу. Главный тренер высылает программу каждую неделю, мы с ним на связи каждый день, он постоянно что-то корректирует. За время отдыха решила очень много бытовых вопросов, которые не успевала за последние воемь лет. Попробовала много нового, поработала, поучила.
Потом поняла, что я, оказывается, люблю биатлон. Чувствовала себя неплохо, и начали приходить мысли о том, что, может быть, можно ещё раз попробовать. Попросила команду Словении подумать три-четыре дня, но в итоге на следующее утро дала положительный ответ. Ещё ни разу об этом не пожалела.
В следующем году буду тренироваться с конечной целью взять медаль на чемпионате мира. Благо мне не надо будет проводить кучу кубковых гонок, выжить на них и дожить до чемпионата мира», — сказала Подчуфарова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
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