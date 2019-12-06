Украинка Джима — о Подчуфаровой: теперь есть с кем поговорить

Украинская биатлонистка Юлия Джима, тренирующаяся со сборной Словении, прокомментировала переход в эту команду россиянки Ольги Подчуфаровой. В дебютной гонке за Словению Ольга заняла четвёртое место в спринте на Кубке Австрии.
«Успела ли с ней поработать? Да, с Олей мы немного пересеклись уже, хотя она пришла к нам буквально только что. Конечно я рада. Теперь есть с кем поговорить, ещё одна девочка появилась (улыбается). Мне тоже стало веселей с ней. Она когда приходила к нам на сбор, я ей говорю, что давай с нами тренироваться в коллективе», — передаёт слова Джимы корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Вчера, 5 декабря, Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону-2019/20.
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