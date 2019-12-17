Ярошенко: не вижу, кого из парней надо срочно везти на Кубок мира
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил возможность ротации в составе сборной России на Кубке мира.
«Если по результатам девушек я вижу, что Поршнева и Шевнина заслужили свой шанс, то у парней я не увидел спортсмена, кого надо срочно везти на Кубок мира. Понимаете, спортсмен, который приезжает с Кубка IBU, должен как минимум попадать в топ-20 Кубка мира. А если он занимает 30-40-е места, сразу пойдут разговоры, что он не реализовал свой шанс, и история с Кубком мира будет для него закрыта. Поэтому пусть кандидаты в мужскую сборную сначала проявят себя на уровне резерва», — приводят слова Ярошенко «Известия».
Третий этап Кубка мира стартует в Анси (Франция) 19 декабря.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Двукратный чемпион мира оценил выступление Логинова на старте сезона
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