Ярошенко: не вижу, кого из парней надо срочно везти на Кубок мира

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил возможность ротации в составе сборной России на Кубке мира.

«Если по результатам девушек я вижу, что Поршнева и Шевнина заслужили свой шанс, то у парней я не увидел спортсмена, кого надо срочно везти на Кубок мира. Понимаете, спортсмен, который приезжает с Кубка IBU, должен как минимум попадать в топ-20 Кубка мира. А если он занимает 30-40-е места, сразу пойдут разговоры, что он не реализовал свой шанс, и история с Кубком мира будет для него закрыта. Поэтому пусть кандидаты в мужскую сборную сначала проявят себя на уровне резерва», — приводят слова Ярошенко «Известия».

Третий этап Кубка мира стартует в Анси (Франция) 19 декабря.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.