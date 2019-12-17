Старший тренер российских биатлонистов: лыжи у нас такие, какие есть

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал готовность национальной команды к гонкам третьего этапа Кубка мира, который пройдёт в Анси (Франция).

«По лыжам есть комплекс структур, кто бегает на Fisher, у нас это большая часть команды. Но сказать, что это лыжи конкурентоспособны лыжам братьев Бё, не могу. И опыта такого не имею визуального. Наши сервисёры делают всё, что от них зависит, ну а лыжи у нас такие, какие есть.

Французы будут иметь преимущество по такой погоде. У них техника настроена не на жёсткий длинный толчок, а на темповую работу. Латыпову, к примеру, будет сложно. Как и Елисееву, Малышко и Поршневу. А вот на Гараничева мы рассчитываем, будем, наверное, заявлять его в первую группу. Ему такая погода подходит.

По состоянию здоровья, слава богу, всё нормально. Не было пока ни одного случая ОРВИ. Мы отслеживаем работу организмов спортсменов, стараемся их не перегружать.



В масс-старте реально было бы увидеть трёх россиян. Елисеев и Логинов в любом случае должны там быть. Рассчитываем и на Гараничева, для него всё складывается благополучно. Он говорит, что состояние у него нормальное, но больше мы узнать не можем. Помимо Гараничева заявим Логинова и Елисеева в первую группу. Хотя Гараничев если предложим первую группу, он может задуматься и сказать вторую. Дальше по рейтингу во вторую пойдёт Малышко, в третью – Латыпов, в четвёртую – Поршнев», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.