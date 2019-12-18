Маковеев — Бабикову: зачем скандалить и сжигать все мосты?

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев посоветовал соотечественнику Антону Бабикову уделять больше времени выступлениям, а не скандальным заявлениям.

Напомним, Бабиков покинул расположение сборной России после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) без винтовки.

«Неприятная ситуация, я понимаю и его, и руководство, но чем дольше скандалишь, тем больше тратишь на это сил. Для чего все эти разоблачительные интервью, ну забрал ложу, нашёл себе винтовку, выступил хорошо и вернулся к ребятам в сборную. Зачем себе сжигать все мосты?» — цитирует Маковеева РИА «Новости».

Бабиков — чемпион мира 2017 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы, трижды бронзовый призёр ЧЕ, заслуженный мастер спорта.