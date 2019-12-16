Бабиков: я записал разговор с тренерами, чтобы меня снова не сделали крайним

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как узнал о том, что после этапа Кубка мира в Эстерсунде он вынужден вернуться на родину.

«Мне заранее сказали, что я, не выполнив критериев отбора в Тюмени, не могу рассчитывать на этапы Кубка мира, даже если выиграю что-то в Эстерсунде, но смогу поехать на Кубок IBU, если у меня будет хоть какой-то результат. Заранее никто не мог планировать, что я вернусь в Россию. А потом руководство посчитало иначе.

Теперь у меня есть доказательства, что я говорю правду, что мне действительно сказали: «Ты летишь домой без винтовки». И что, по сути, это их решение, а не моё. У меня была только иллюзия выбора. Есть аудиозапись того, как я разговаривал с тренерами. Не знаю, кто и как это воспримет. Знаю одно — про меня в любой момент могут сказать: «Бабиков нас всех послал». И со всех сторон будут поддерживать именно эту версию. Зачем я вообще записывал разговор? Просто попытался себя обезопасить, чтобы меня снова не сделали крайним. Очень устал от этого.



Про эту аудиозапись никто и никогда не узнал бы, если бы я потом не читал, что это я отказался куда-то лететь, что мне были куплены билеты на чартер, что мне предлагали быть с командой и полноценно тренироваться, что я сам оставил винтовку и улетел домой», — цитирует Бабикова Sport24.

Бабиков выступил на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, так как завоевал личную квоту, выиграв общий зачёт Кубка IBU.

«Мы все понимаем, что моя форма сейчас очень далека от оптимальной. Никто не будет хлопать в ладоши и говорить, как всё замечательно. Но когда тренеры говорят, что я проигрываю ногами около пяти минут, они почему-то забывают посмотреть на другие результаты. Уберём меня — у других членов сборной отставание 4:20. Всех всё устраивает? У нас лидер команды проиграл победителю две минуты. Получается, 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты — это ок, а 4:30 у Бабикова — это уже отвратительно. Не очень понимаю, когда начинают так жонглировать фактами», — сказал Бабиков.