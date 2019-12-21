Смешанная эстафета на этапе Кубка IBU в Австрии отменена из-за проблем с электричеством

Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия) отменена. Причиной стали проблемы с электричеством на биатлонном стадионе. Кроме того, в Обертиллиахе идёт сильный снегопад.

«Из-за проблем с электричеством в Обертиллиахе судьи соревнований приняли решение отменить смешанную эстафету», — говорится в сообщении пресас-службы IBU.

Фото доступно на странице IBU в «Твиттере».

Ранее на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе состоялись соревнования в синглмиксте. Победу одержали представители Германии Штефани Шерер и Лукас Фрачер. Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын стали вторыми. Тройку лучших замкнули Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде из Норвегии.



Четвёртый этап Кубка IBU пройдёт с 10 по 12 января 2020 года в Брезно-Осрблье, Словакия.