Смешанная эстафета на этапе Кубка IBU в Австрии отменена из-за проблем с электричеством

Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия) отменена. Причиной стали проблемы с электричеством на биатлонном стадионе. Кроме того, в Обертиллиахе идёт сильный снегопад.
«Из-за проблем с электричеством в Обертиллиахе судьи соревнований приняли решение отменить смешанную эстафету», — говорится в сообщении пресас-службы IBU.
Фото доступно на странице IBU в «Твиттере».
Ранее на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе состоялись соревнования в синглмиксте. Победу одержали представители Германии Штефани Шерер и Лукас Фрачер. Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын стали вторыми. Тройку лучших замкнули Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде из Норвегии.
Четвёртый этап Кубка IBU пройдёт с 10 по 12 января 2020 года в Брезно-Осрблье, Словакия.
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