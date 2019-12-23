Экхофф рассказала, кому благодарна за четыре победы подряд

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поблагодарила за свои последние успешные результаты тренера Патрика Обереггера. 29-летняя спортсменка выиграла четыре личные гонки подряд в Кубке мира.
«Я должна поблагодарить его за четыре победы подряд. Патрик увидел во мне потенциал. Его слова меня зацепили. Мы упорно работали ради такого результата. Патрик переехал из роскошных апартаментов в Антерсельве в маленькую квартиру в Хольменколлене. Он так же жертвует многим ради спорта, как и я», — приводит слова Экхофф NRK.
Обереггер так отреагировал на успехи подопечной: «Я не удивлён этому. На соревнованиях она делает то, что каждый день показывает на тренировках. Сейчас с каждой стрельбой она обретает всё больше уверенности. Я очень рад, что Тириль наконец получает плоды своего труда».
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