Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России утвердило состав команды для участия в январских этапах Кубка IBU. С 10 -12 января пройдёт этап в Осрблье (Словакия), 16-19 января — в польском городе Душники-Здруй.

В заявку мужской команды включены Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин. В состав женской сборной вошли Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.

«Ещё три спортсмена в мужской резервной сборной и два – в женской будут названы по окончании «Ижевской винтовки», — говорится в сообщении на официальный сайт СБР.

«Ижевская винтовка» пройдёт с 26 по 29 декабря. В рамках этих соревнованиях пройдут по две спринтерские гонки у мужчин и женщин, а также индивидуальные гонки.