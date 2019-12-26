Пайффер: русские всё время говорят — «все против нас»!

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал, как отреагировал на допинговый скандал вокруг россиян на Олимпиаде в Сочи.

«То, что случилось в Сочи, было каким-то новым измерением. Я как спортсмен даже представить такого не мог. Положительные пробы были вскрыты и подменены. Деятельность этой секретной службы разрушила во мне веру. Это может ударить по другим, например по мне. А что если кто-то испортил бы мою пробу или кого-то из французов, чтобы отвлечь от русских?

Конечно, я переживал об этом. Под надзором МОК, ВАДА и всех спортсменов проводились манипуляции. Так что вполне могли пострадать и другие.

Думаю, решение о полном отстранении россиян CAS не поддержал бы. Потому что молодые и чистые спортсмены также пострадали бы. Российская сторона могла бы посчитать это успехом. Они всё время говорят: «все против нас», «наказание политизировано». Они выступают в роли жертвы. Это немного напоминает мне процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа", — цитирует Пайффера Zeit Online.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.