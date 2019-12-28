Драчёв: на Кубке Европы надо молодёжь обкатывать, а Слепову больше 30 лет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победное выступление Алексея Слепова в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», а также рассказал о возможном участии спортсмена в международных стратах.



«Достаточно уверенно шёл сегодня Слепов, допустил один промах, но потом три ноля нарисовал, молодец. Качественная работа на рубеже, уверенно стрелял. Да, не лучший ход, но в основном индивидуальные гонки выигрывают стрелки.



Мы сейчас будем смотреть на результаты, есть ещё спринт завтра, и потом посмотрим, как будет получаться. Конечно, Кубок IBU — это не тот старт, который важен для него, может быть, на чемпионат Европы возьмём. На Кубке Европы надо молодёжь обкатывать, а ему больше 30 лет, это другой уровень», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Слепов стал победителем мужской индивидуальной гонки на 20 км на «Ижевской винтовке». Второй результат показал Рустам Каюмов. Призовую тройку замкнул Пётр Пащенко.