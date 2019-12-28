Слепов: думать много вредно, лучше просто бежать и стрелять

Российский биатлонист Алексей Слепов отметил, что, несмотря на успешное выступление на «Ижевской винтовке», мало следит за критериями отбора на международные турниры. По словам спортсмена, этим должны заниматься тренеры.



«В критерии отбора не заглядывал и не буду. Это не моё дело, есть тренер и люди, которые как раз эти критерии изучают. Возможно, они пойдут на какое-то тренерское совещание и там всё будут оспаривать или не оспаривать. Моё дело — бегать. Рад, что победил, третья «винтовка» у меня уже будет.



Честно говоря, ни о чём не думаю, когда бегу. Думать много вредно, поэтому лучше просто бежать и стрелять, тогда всё получается, вот и результат», — приводит слова Слепова ТАСС.



Слепов стал победителем мужской индивидуальной гонки на 20 км на «Ижевской винтовке». Второй результат показал Рустам Каюмов. Призовую тройку замкнул Пётр Пащенко.

Слепов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»