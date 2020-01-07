Халили без отбора вошёл в состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров сообщил, что 21-летний российский биатлонист Саид Каримулла Халили выступит на юниорском чемпионате мира без отбора. Соревнования пройдут в Ленцерхайде (Швейцария) с 26 января по 2 февраля 2020 года.
«Мы решили не дёргать его, в состав на юниорский чемпионат мира он включён тренерским решением, без отбора», — приводит слова Белозёрова ТАСС.
Полный состав сборной России на юниорский чемпионат мира будет определён после 8 января. Халили был включён в состав сборной на январские этапы Кубка мира. В мужской команде он заменил олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.
Предстоящие этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе (9-12 января 2020 года), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).
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