Латыпов — об эстафете: доказали, что можем бороться за высокие результаты даже без лидеров

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги выступления сборной в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе самого Эдуарда, Карима Халили, Никиты Поршнева и Евгения Гараничева финишировала четвёртой.



«Был шанс побороться за бронзу. Думал, что попал последним выстрелом, потерял на этом время, потом перезаряжал. На всё ушло около 15 секунд. Если бы не это, то мы бы уходили с рубежа вместе с Доллем. В первый подъем я ускорился и почти догнал его, но он грамотно распределил силы, и потом между нами такое расстояние и оставалось.



Доказали, что можем бороться за высокие результаты даже без лидеров, но немного не получилось. Лыжи работали отлично. Перед стартом видел, что все очень близко. Решил сразу приблизиться к лидерам. На четвёртом этапе нечего сохраняться, надо сразу работать в полную силу. Мы были близки к попаданию на пьедестал, всё впереди», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».



Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Норвегии, второе место завоевали французы, третьими стали немцы.

Мужская сборная России по биатлону заняла 4-е место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе