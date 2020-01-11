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Мужская сборная России по биатлону заняла 4-е место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Мужская сборная России по биатлону заняла 4-е место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) закончилась мужская эстафета 4х7,5 км. Сборная России, за которую выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, заняла четвёртое место. Победу одержали норвежские биатлонисты.

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км

1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:19.32,3 (2+8)
2. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) — +4,4 (2+6)
3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +48,2 (2+14)
4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — +1.09,0 (0+9).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
11 января 2020, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:19:32.3
2
Франция
+4.4
3
Германия
+48.2
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