Мужская сборная России по биатлону заняла 4-е место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) закончилась мужская эстафета 4х7,5 км. Сборная России, за которую выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, заняла четвёртое место. Победу одержали норвежские биатлонисты.

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км

1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:19.32,3 (2+8)

2. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) — +4,4 (2+6)

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +48,2 (2+14)

4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — +1.09,0 (0+9).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.