Белозёров назвал состав мужской команды на этап Кубка мира в Рупольдинге
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В мужской команде по сравнению с этапом в Оберхофе изменений не произойдёт.
«Халили едет в Рупольдинг, состав сохраняется. В эстафете хотим попробовать такой состав, каким планируем выступить на чемпионате мира, но решение будем принимать по итогам спринта», — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».
Таким образом, в Рупольдинг российская мужская команда отправится в составе Александра Логинова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова, Никиты Поршнева и Саида Каримуллы Халили, который дебютировал за сборную России на Кубке мира в Оберхофе.
Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдёт с 15 по 19 января.
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