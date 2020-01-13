Экхофф — о выступлении в масс-старте: я строила из себя Нортуга

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф оценила выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла второе место. Победу держала представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен. Третьей стала ещё одна норвежка Мартё Рёйселанд.
«Я отлично отдохнула во время перерыва! Была в Антхольце, встретилась там со своим молодым человеком — мы не виделись целых полтора месяца. Он болел, а я соревновалась. Так что, любовь — ответ на все вопросы!
Мне, действительно, очень нравится этот спуск! Думаю, я хороша в его прохождении. Было забавно проходить поворот на полной скорости, когда остальные девушки плужили.
Вообще, на последнем круге я очень устала, а Марте была довольно быстрой. Так что я строила из себя Нортуга, выжидая момент за спиной! Вне стадиона всегда был встречный ветер, так что ждать пришлось довольно долго», — цитирует Экхофф Biathlon.com.ua.
В общем зачёте Кубка мира Тириль занимает второе место. Лидирует итальянка Доротея Вирер.
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