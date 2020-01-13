Юрлова-Перхт выступит в Рупольдинге, Павлову могут вызвать для участия в эстафете
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Екатерина Юрлова-Перхт сможет принять участие в пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка пропустила этап в Оберхофе (Германия) из-за болезни. Юрлову-Перхт в составе сборной России заменила Анастасия Поршнева.
«Вчера меня проинформировали, что Катя сможет выступить в Рупольдинге, так что если ничего больше не произойдёт, то мы произведём обратную замену. В остальном изменений быть не должно: поедем тем же составом», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Драчёв также подтвердил, что Евгения Павлова может быть вызвана в Рупольдинг для участия в эстафетной гонке.
Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдёт с 15 по 19 января.
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