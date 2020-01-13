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Губерниев: жду, когда у Гараничева всё рассосётся

Губерниев: жду, когда у Гараничева всё рассосётся
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил нынешнюю форму призёра Олимпийских игр Евгения Гараничева.

«В Рупольдинге надо обязательно дать шанс Гараничеву пробежать эстафету, но я уже неоднократно говорил в своих репортажах, что Гараничев в личных гонках сейчас – это бледная тень самого себя. На самостоятельную работу по итогам прошлого сезона имел право только Логинов, а человек, который был олимпийским призёром и брал золото Кубка мира, не должен возить тачку на этапах. Это я про Гараничева. Я жду, когда у него там всё рассосётся и он будет напоминать себя прежнего. Я за Евгения всегда переживаю, о моих переживаниях за него знает вся страна. Я рассчитываю, что рано или поздно он всех победит.

Все уже перестали вспоминать Цветкова. Он где? Ау! Перестают вспоминать Бабикова. И точно так же перестанут вспоминать Малышко. Вот пришёл Халили. Свято место пусто в спорте не бывает. Все уже перестали обращать внимание на Гараничева. Люди задают мне вопросы: а где Евгений? Может, ему нечего сказать после гонок? Ну нечего ему сказать стране, поэтому Евгений такой, какой он есть. И мы к этому относимся с пониманием, с одной стороны. С другой — вряд ли Гараничев после такого молчания станет губернатором Тюменской области», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

«Вряд ли Гараничев станет губернатором». Губерниев уже и до политики добрался?
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