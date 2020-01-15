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Биатлонистка Мохова: на финишной прямой потемнело в глазах, стало плохо

Биатлонистка Мохова: на финишной прямой потемнело в глазах, стало плохо
Биатлон / Прочие турниры 0

Российская биатлонистка Алёна Мохова, одержавшая победу в спринтерской гонке на зимних юношеских Олимпийских играх, рассказала, что почувствовала себя плохо на финишной прямой.

Мохова преодолела дистанцию за 18 минут 55,5 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

«Не понимала, какой я иду после второй стрельбы. Тренер сказал, что у ближайшей соперницы выигрываю 14 секунд. Не было сил совсем, очень боялась сбавить темп.

На финишной прямой потемнело в глазах. Казалось, какие-то пятна на трассе. Пришлось даже шапку выкинуть. Мне показалось, что из-за жары мне стало плохо", – приводит слова Моховой пресс-служба Олимпийского комитета России.

Это золото стало вторым для Моховой на юношеской Олимпиаде. Ранее она первенствовала в индивидуальной гонке на 10 км.

Российская биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады
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