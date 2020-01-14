Российская биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады

Российская биатлонистка Алёна Мохова выиграла спринтерскую гонку на 6 км на юношеской Олимпиаде в Лозанне (Швейцария). Она преодолела дистанцию за 18 минут 55,5 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место заняла ещё одна россиянка Анастасия Зенова. На третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Австрии Анна Андексер.

Это золото стало вторым для Моховой на юношеской Олимпиаде, ранее она первенствовала в индивидуальной гонке на 10 км.



Биатлон. Юношеские Олимпийские игры. Лозанна, Швейцария

Девушки. Спринт. 6 км



1. Алена Мохова (Россия) — 18.55,5 (1 промах)

2. Анастасия Зенова (Россия) — +1,9 (1)

3. Анна Андексер (Австрия) — +6,1 (1)…

21. Арина Солдатова — +1.12,2 (1)…

37. Кристина Павлушина (обе — Россия) — +1.49,2 (4).