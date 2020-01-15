Куклиной перед спринтом в Рупольдинге дорабатывали винтовку

Сегодня, 15 января, российской биатлонистке Ларисе Куклиной дорабатывали винтовку под новые патроны.

Как сообщает «Матч ТВ», винтовку Куклиной утром в день старта женского спринта на этапе в Рупольдинге (Германия) отдавали на доработку затворной части. Были внесены изменения в магазины и патронник для того, чтобы проблемы, возникшие у Куклиной на тренировке в Оберхофе (тугая перезарядка), были решены.

Ранее с подобными запросами обращалась финка Кайса Мякярайнен и другие биатлонистки.

Напомним, в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе Куклина заняла последнее, 30-е место.

Женская спринтерская гонка в Рупольдинге началась в 16:30 мск. В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону также пройдут эстафеты и гонки преследования.