Куклиной перед спринтом в Рупольдинге дорабатывали винтовку
Сегодня, 15 января, российской биатлонистке Ларисе Куклиной дорабатывали винтовку под новые патроны.
Как сообщает «Матч ТВ», винтовку Куклиной утром в день старта женского спринта на этапе в Рупольдинге (Германия) отдавали на доработку затворной части. Были внесены изменения в магазины и патронник для того, чтобы проблемы, возникшие у Куклиной на тренировке в Оберхофе (тугая перезарядка), были решены.
Ранее с подобными запросами обращалась финка Кайса Мякярайнен и другие биатлонистки.
Напомним, в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе Куклина заняла последнее, 30-е место.
Женская спринтерская гонка в Рупольдинге началась в 16:30 мск. В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону также пройдут эстафеты и гонки преследования.
Биатлонистка Павлова едет на этап КМ в Рупольдинге и может выступить в эстафете
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