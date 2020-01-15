Биатлонистка Павлова едет на этап КМ в Рупольдинге и может выступить в эстафете

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал, что Евгения Павлова приедет в Рупольдинг (Германия) на пятый этап Кубка мира.
Сегодня, 15 января, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
«Мы давно не видели белого снега. Состояние трассы близко к идеальному. Единственное, что может доставить спортсменам неудобство — это то, что всё превратилось в «сыпучку». Отошли ли девчонки от масс-старта? Они ещё переживают. Думаю, что они должны собраться. Прошло уже достаточно времени. У Куклиной мелкие поправки внесли в винтовку, на этом не стоит заострять внимание. Это обыкновенная рутинная работа. Оружие — это всё же техника, а значит, нужно постоянно что-то подделывать и держать на контроле.
Почему уехала Поршнева, а не Старых? Они были очень близки по результатам ногами, плюс на спринте в Оберхофе Ирина попала в реакклиматизацию, поэтому тренерский штаб решил дать ей еще один шанс", — цитирует Норицына «Матч ТВ».
Также наставник сборной сообщил, что Евгения Павлова направляется на этап Кубка мира в Рупольдинг. Ожидается, что она прибудет через два часа. Биатлонистка может помочь команде в эстафетной гонке.
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