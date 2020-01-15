Куклина: после неудачи в масс-старте мне писали такое, что я даже не могу вслух сказать

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о реакции болельщиков на её неудачное выступление в гонке с общим стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе. 29-летняя уроженка Лабытнанги финишировала последней, допустив на четырёх огневых рубежах 11 промахов.
«Психологически та гонка меня просто убила. Не только само выступление, но и те слова, что я услышала в свой адрес.
Абстрагироваться от всего этого? Конечно, пытаюсь. И стараюсь на многое не обращать внимания, но есть такие люди, которые пишут такое, что я даже не могу вслух сказать. Это настолько за гранью. Очень неприятно», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сегодня в Рупольдинге состоялась спринтерская гонка, в которой Куклина стала 36-й. Это лучший результат среди россиянок.
С интервью Ларисы Куклиной можно ознакомиться на «Чемпионате».
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