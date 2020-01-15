«Даже не могу вслух сказать». Биатлонистка Куклина – о гадостях от болельщиков в соцсетях

Женская сборная России следом за неудачей в Оберхофе провалила спринтерскую гонку в Рупольдинге. Ни одна из наших спортсменок не сумела попасть в тридцатку сильнейших. Такого в этом сезоне ещё не было. Лучшей из наших стала Лариса Куклина, занявшая лишь 36-е место.
Именно Лариса после катастрофы в масс-старте Оберхофа взяла на себя ответственность и извинилась перед болельщиками за своё выступление. И вот сейчас Куклина вновь очень эмоционально отреагировала на слабый результат. Как оказалось, частично это связано с тем, что ей начали писать нелицеприятные вещи болельщики в социальных сетях.
— Лариса, по скорости стрельбы сегодня всё получилось?
— Пока не видела аналитику, но думаю, что всё равно сработала медленнее, чем могла бы.
— Виталий Норицын ещё утром сегодня сказал, что вы выглядели очень грустной. Не отошли психологически от масс-старта?
— Прошло всего два дня после такого масс-старта. Психологически та гонка меня просто убила. Не только само выступление, но и те слова, что я услышала в свой адрес.
— Вы имеете в виду комментарии болельщиков?
— Да, было немало неприятных слов в мой адрес.
— Не пытались от этого абстрагироваться?
— Конечно, пытаюсь. И стараюсь на многое не обращать внимания, но есть такие люди, которые пишут такое, что я даже не могу вслух сказать. Это настолько за гранью. Очень неприятно.
— Как вы думаете, что движет такими людьми?
— Я могу только посочувствовать таким людям. Наверное, они просто несчастливы в своей жизни, недовольны своей судьбой.
— Под вашим последним постом в «Инстаграме», где вы извинились перед болельщиками за масс-старт, были только позитивные комментарии. Получается, вам писали гадости в личку?
— Да, именно так.
— Может быть, стоит разок ответить им резко как Евгенияя Павлова?
— Нет, не хочу так делать. Я им просто написала и поблагодарила. Сказала, что услышала их и пожелала здоровья и счастья в личной жизни.
— Не думали закрыть личные сообщения?
— Нет, не думала. Каждый человек может высказаться. Это его право.
— Эксперты говорят, что когда вы выступали в начале карьеры ещё под фамилией Кузнецова, то были быстрой биатлонисткой. Когда произошёл спад по скорости?
— Ход не может обратно вернуться после каких-то периодов сильного перегруза. Пока не получается бежать быстро, но есть время, есть желание. Даже последние плохие гонки не убили во мне это желание. Я знаю, что моя работа когда-нибудь вознаградится.
— Что говорит ваш муж Михаил после неудачных гонок?
— Он сразу спрашивает: «Ну что ты скажешь в своё оправдание?» Конечно, он говорит это с улыбкой и шутя. Потом я объясняю ему своё состояние, делаем выводы, разговариваем с тренером.
— Эстафету готовы будете бежать, если поставят?
— Надо посоветоваться с тренерами, но пока состояние очень тяжёлое.
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