«Даже не могу вслух сказать». Биатлонистка Куклина – о гадостях от болельщиков в соцсетях

Женская сборная России следом за неудачей в Оберхофе провалила спринтерскую гонку в Рупольдинге. Ни одна из наших спортсменок не сумела попасть в тридцатку сильнейших. Такого в этом сезоне ещё не было. Лучшей из наших стала Лариса Куклина, занявшая лишь 36-е место.

Именно Лариса после катастрофы в масс-старте Оберхофа взяла на себя ответственность и извинилась перед болельщиками за своё выступление. И вот сейчас Куклина вновь очень эмоционально отреагировала на слабый результат. Как оказалось, частично это связано с тем, что ей начали писать нелицеприятные вещи болельщики в социальных сетях.

Очень тихий ужас. Как российские биатлонистки провалили спринт в Рупольдинге Наши девушки уступили победительнице по две минуты. Удручающее зрелище.

— Лариса, по скорости стрельбы сегодня всё получилось?

— Пока не видела аналитику, но думаю, что всё равно сработала медленнее, чем могла бы.



— Виталий Норицын ещё утром сегодня сказал, что вы выглядели очень грустной. Не отошли психологически от масс-старта?

— Прошло всего два дня после такого масс-старта. Психологически та гонка меня просто убила. Не только само выступление, но и те слова, что я услышала в свой адрес.



— Вы имеете в виду комментарии болельщиков?

— Да, было немало неприятных слов в мой адрес.



— Не пытались от этого абстрагироваться?

— Конечно, пытаюсь. И стараюсь на многое не обращать внимания, но есть такие люди, которые пишут такое, что я даже не могу вслух сказать. Это настолько за гранью. Очень неприятно.

Страсти по Павловой. В России не знают, что делать с лучшим новичком прошлого сезона Главный тренер сборной России по биатлону не знает, выступит ли Павлова на Кубке мира. Зато объясняет нашумевшую историю с патронами.

— Как вы думаете, что движет такими людьми?

— Я могу только посочувствовать таким людям. Наверное, они просто несчастливы в своей жизни, недовольны своей судьбой.



— Под вашим последним постом в «Инстаграме», где вы извинились перед болельщиками за масс-старт, были только позитивные комментарии. Получается, вам писали гадости в личку?

— Да, именно так.



— Может быть, стоит разок ответить им резко как Евгенияя Павлова?

— Нет, не хочу так делать. Я им просто написала и поблагодарила. Сказала, что услышала их и пожелала здоровья и счастья в личной жизни.

Черепашьи бега. Российские биатлонистки показали худшую скорость сезона Первая гонка этапа Кубка мира в Рупольдинге обернулась для сборной России кошмаром! При неплохой стрельбе ход был просто ужасным.

— Не думали закрыть личные сообщения?

— Нет, не думала. Каждый человек может высказаться. Это его право.



— Эксперты говорят, что когда вы выступали в начале карьеры ещё под фамилией Кузнецова, то были быстрой биатлонисткой. Когда произошёл спад по скорости?

— Ход не может обратно вернуться после каких-то периодов сильного перегруза. Пока не получается бежать быстро, но есть время, есть желание. Даже последние плохие гонки не убили во мне это желание. Я знаю, что моя работа когда-нибудь вознаградится.



— Что говорит ваш муж Михаил после неудачных гонок?

— Он сразу спрашивает: «Ну что ты скажешь в своё оправдание?» Конечно, он говорит это с улыбкой и шутя. Потом я объясняю ему своё состояние, делаем выводы, разговариваем с тренером.



— Эстафету готовы будете бежать, если поставят?

— Надо посоветоваться с тренерами, но пока состояние очень тяжёлое.