Фуркад выиграл биатлонный спринт в Рупольдинге, Логинов – 11-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лидер общего зачёта чисто отработал на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 22 минуты 41,5 секунды.



Второе место занял ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Он уступил Фуркаду 3,1 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся немец Бенедикт Долль (+12,0).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он был точен на огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м. Его отставание от лидера составило 44,4 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Спринтерская гонка. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.41,5 (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – +3,1 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) — +12,0 (0)…

11. Александр Логинов (Россия) — +44,4 (0)

17. Матвей Елисеев (Россия) — +51,0 (1)…

53. Евгений Гараничев (Россия) — +1.52,1 (2)

55. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.58,7 (2)…

68. Саид Каримулла Халили (Россия) — 2.11,3 (1)...

70. Никита Поршнев (Россия) — +2.12,7 (2).