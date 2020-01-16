Старший тренер женской сборной России по биатлону назвал состав на эстафету в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын назвал состав команды на эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Первый этап побежит Евгения Павлова, второй — Ирина Старых, третий — Кристина Резцова, и финишёром будет Екатерина Юрлова-Перхт. Решили дать Ларисе Куклиной и Свете Мироновой тайм-аут. Им нужно собраться с мыслями. Чтобы это не затянулось, чтобы девочек не добивать. Надо поставить голову на место», — сказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».
Женская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдёт завтра, 17 января. Старт запланирован на 16:30 мск.
Ранее в Рупольдинге состоялась женская спринтерская гонка. Лучшей из россиянок в ней стала Лариса Куклина, с безупречной стрельбой финишировавшая за пределами топ-30.
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