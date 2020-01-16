Поршнев — о 70-м месте в спринте: теперь не знаю, побегу ли дальше какие-то гонки

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив два промаха, он финишировал на 70-м месте.



«Сегодня состояние было самым тяжёлым из всех гонок, что я провёл на Кубке мира в этом сезоне. Не знаю, с чем это связано. Я делал всё, как и должен был. Перед стартом нормальном тренировался, не болел и рассчитывал на большее. Но началась гонка, и я понял, что не хватает проката и резкости. Начал закисать. Тут вроде бы много равнины, где в теории можно поработать и не потерять много времени, но здесь я как раз его и терял.



У меня всё решает самочувствие. Если оно позволяет бороться, то мне не мешает никакая трасса и её состояние. Хотелось показать другой результат, но вот так получилось. До этого старта чувствовал себя отлично на Кубке мира, проблем с восстановлением не было. Наоборот, было даже обидно, что не бегу какие-то гонки. А вот сейчас чувствую, что было тяжеловато. Не знаю, побегу ли дальше какие-то гонки. Промахи на «стойке» тоже связаны с моим состоянием, ветра не было. Сам себя виню за это и буду сам с этим справляться в дальнейшем», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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