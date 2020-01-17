Вице-президент СБР Польховский пояснил неудачи российских биатлонистов в Рупольдинге

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



«Радоваться нам нечему, но и грустить тоже не стоит. Ничего страшного не произошло. Основной старт, по которому оценивают тренерский штаб, спортсменов и федерацию, — это чемпионат мира. Старты в Рупольдинге получились не очень удачными. Этому есть объяснение: неправильно было выбрано место проведения новогоднего сбора. Спортсмены были в Австрии, готовились на высоте. Там не прошли полную адаптацию, спустились с нее, переехали. Вся эта тряска привела к состоянию, о котором вчера девочки говорили. Сегодня ребята говорили, что чуть-чуть им не хватает. Надо на будущее программу строить более логично. Тренеры так спланировали. Надеялись, что всё обойдется.



Команда была обеспечена СБР патронами с самых первых стартов. Недоработка касается отстрелов, которые всегда делали. Патроны подбирали по кучности попадания для каждого ствола. Патроны с наименьшей кучностью покупают под каждый ствол. Все это было сделано. Возможно, где-то не сориентировались. Но я скажу, что не в патронах дело. Обилие промахов у наших девочек в масс-старте в Оберхофе говорит о том, что не доработали по ветру», — цитирует Польховского СБР.



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