Тренер Гурьев прокомментировал стрельбу белоруски по российским мишеням

Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, что случилось во время стрельбы Кристины Резцовой на «стойке» на третьем этапе Кубка мира в Рупольдинге.



«Кристина попадает первый, второй попадает. Потом видит, что её установку справа закрывают. По-моему, это был кто-то из Беларуси. То есть Кристина стреляет слева, а белоруска справа. В конечном итоге Кристина делает выстрелы, а справа её мишень закрывает другая спортсменка и уходит с рубежа. Получилось пять из пяти, но там правила по-другому гласят. Белоруска должна была поднять руку. Судья должен был либо перезарядить установку, либо перевести на резервную. Но время потом будет вычитаться после финиша.



Графика идёт на телевизоре, на камеры всё снимается. За каждой установкой сидит судья и фиксирует все выстрелы. Это всё сравнивают и делают заключение. Будут ли штрафные санкции к белоруске, я не знаю. Если она потом добила дополнительными патронами, под нарушения она не попадает. Насколько я понял, она выбила всё», — передаёт слова Гурьева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России