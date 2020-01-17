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Тандреволд: мне удалось провести свою лучшую эстафету в сезоне

Тандреволд: мне удалось провести свою лучшую эстафету в сезоне
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, бежавшая на втором этапе, прокомментировала победу своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Тандреволд воспользовалась двумя дополнительными патронами на «стойке».

«Я старалась стрелять на одной из первых установок сегодня. Хотела абстрагироваться от неудач в Оберхофе, тогда у меня мало что получалось. А вот здесь, в Рупольдинге, мне удалось провести свою лучшую эстафету в сезоне, чему я очень рада. Надеюсь, что смогу прибавить и в личных гонках после нескольких ужасных выступлений», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

За сборную Норвегии также бежали Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.

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