Тандреволд: мне удалось провести свою лучшую эстафету в сезоне
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, бежавшая на втором этапе, прокомментировала победу своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Тандреволд воспользовалась двумя дополнительными патронами на «стойке».
«Я старалась стрелять на одной из первых установок сегодня. Хотела абстрагироваться от неудач в Оберхофе, тогда у меня мало что получалось. А вот здесь, в Рупольдинге, мне удалось провести свою лучшую эстафету в сезоне, чему я очень рада. Надеюсь, что смогу прибавить и в личных гонках после нескольких ужасных выступлений», — передаёт слова Тандреволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
За сборную Норвегии также бежали Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е
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