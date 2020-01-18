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Фуркад: удивлён, что Франции удалось победить с таким отрывом

Фуркад: удивлён, что Франции удалось победить с таким отрывом
Биатлон / Кубок мира 0

Лидер сборной Франции по биатлону пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал победу команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«В эстафетах очень редко случаются такие отрывы, это короткая гонка. Имею в виду, что она короткая для каждого спортсмена и создать большой разрыв, как правило, не удаётся. Удивлён, что сегодня мы победили в таком стиле, но это совершенно не значит, что мы будем побеждать так всегда. Уверен, на чемпионате мира всё будет гораздо сложнее», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, второе место завоевали представители сборной Норвегии, третьими стали австрийцы. Российская команда финишировала четвёртой.

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, Россия — 4-я
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