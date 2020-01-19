Свендсен: у Экхофф есть предпосылки стать более успешной, чем Тора Бергер

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Эмиль Хегле Свендсен выразил мнение, что его соотечественница Тириль Экхофф обладает всем, чтобы стать одной из лучших биатлонисток в истории.
«Она должна стать одной из лучших спортсменок всех времён, есть все предпосылки к тому. В последние годы она была быстра ходом, но ей не хватало точной стрельбы. Сейчас она подтянула этот компонент.
Может ли она стать новой Лив-Гретой Шельбрейд или Торой Бергер? Она может стать даже более успешной, чем они. Её физические кондиции лучше. Она любит биатлон, и такой образ жизни ей очень подходит.
Тандреволд и Экхофф получают массу удовольствия от совместного пребывания в сборной. Думаю, Ингрид будет выступать ещё лет 10, это может стать одним из факторов, который продлит карьеру Тириль», — приводит слова Свендсена NRK.
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