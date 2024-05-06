Черезов: Большунов – главный ориентир для всех лыжников. То же должно быть и в биатлоне

Двукратный призёр Олимпиад и трёхкратный чемпион мира в эстафетах российский биатлонист Иван Черезов считает, что в нынешнем отечественном биатлоне не хватает такого доминирующего спортсмена, как Александр Большунов в лыжных гонках.

«Александр Большунов выиграл 23 гонки подряд! Да, в итоге он потерпел поражение, но потом снова выигрывал. Для всех лыжников Большунов – главный ориентир. То же должно быть и в биатлоне. Когда мы вернёмся, мы должны бороться и быть в топе, а не действовать согласно олимпийскому принципу, где главное участие. Так что спортсмену нужно отрабатывать на максимум, повышать свой уровень профессионализма. Каждый знает свои слабые места: стрельба, техника, функциональное состояние», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.