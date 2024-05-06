Черезов – об участии в ОИ: у спортсменов должны быть и обязательства перед государством

Двукратный призёр Олимпиад и трёхкратный чемпион мира в эстафетах российский биатлонист Иван Черезов поделился мнением касательно поездки российских атлетов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

«Мы знаем позицию разных лидеров общественного мнения в спорте. Скажу про себя. Я в девять лет пришёл в биатлон и 27 лет занимался спортом, жил в этом мире. Так что тяжело воспринимать, что этот мир теперь стал другим. Если раньше нас просто допускали без флага и гимна, то теперь условия стали унизительными. Нам предлагают чуть ли не отрешение от Родины! Я ничего не имею против тех спортсменов, которые на Олимпиаду поедут. Я буду за них болеть, буду их поддерживать. Здесь спортсмен принимает решение сам.

Спорт всегда, а в текущих условиях особенно, очень хорошо поддерживался государством. Поэтому у спортсменов должны быть и некие обязательства. Но в любом случае мы поддерживаем наших атлетов, которые выступают за рубежом. Такие ребята есть в большом теннисе, в футболе, в хоккее», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.