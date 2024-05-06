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«Не скоро». Черезов предположил, когда Россию вернут на международную арену в спорте

«Не скоро». Черезов предположил, когда Россию вернут на международную арену в спорте
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Двукратный призёр Олимпиад и трёхкратный чемпион мира в эстафетах российский биатлонист Иван Черезов предположил, когда российские спортсмены смогут вернуться на международную арену.

«Думаю, что нас вернут не скоро. Не секрет, что ситуация на международной политической арене непростая. Обстановка всё больше и больше накаляется. Изначально были прогнозы, что как минимум две Олимпиады, в 2024 и 2026 году, мы точно пропускаем. Согласен с этим, а дальше будет видно.

Спортсмены должны быть готовы выступать, как только нас допустят. И в функциональном состоянии, и в техническом, и в стрельбе они должны быть готовы выступать и побеждать. Если они будут выходить и просто выполнять критерии попадания в пасьют, то в таком случае потребуется нам год или два, чтобы вернуться в прежние кондиции. Всё зависит только от спортсменов», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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