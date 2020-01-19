Экхофф закрепилась на первом месте общего зачёта Кубка мира, Миронова уже вне топ-15

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф после победы в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) закрепила лидерские позиции в общем зачёте соревнований — итальянку Доротею Вирер она опережает уже на 42 очка. На третье место вышла шведка Ханна Эберг, завоевавшая сегодня бронзовую медаль.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова, пропускавшая гонку преследования, занимает 17-ю позицию. Лариса Куклина — 24-я.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после 10 гонок
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 501.
2. Доротея Вирер (Италия) – 459.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 342
…
17. Светлана Миронова (Россия) – 206
…
24. Лариса Куклина (Россия) – 151
25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 149.
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
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