Кристиансен: Детьё тоже довольно силён на финише, но я был уверен в своих силах

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал своё выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. На финише Кристиансен вырвал бронзу у француза Симона Детьё.

«В последние дни мне приходится много спринтовать на финише с ребятами из сборной Франции. Конечно, моей целью было оказаться на подиуме. Я знаю, что Детьё тоже довольно силён на финише, но я был уверен в своих силах. Я отличный спринтер. При этом мне повезло, что я выбрал правильную траекторию перед последним поворотом и смог нормально выкатить на прямую. Со стрельбой у меня по-прежнему есть проблемы, всё далеко не идеально, так что я рассчитываю прибавить в этом компоненте перед чемпионатом мира», — передаёт слова Кристиансена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.