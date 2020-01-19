Йоханнес Бё поделился фотографией новорождённого сына

Обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезоне-2018/2019 норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился фотографией сына Густава. Бё держит своих руках ладошки малыша, одетого в тёплое вязаное боди.

Фото доступно в «инстаграме» Йоханнеса Бё.

Йоханнес и его супруга Хедда стали родителями 13 января 2020 года. Из-за рождения малыша Бё пропустил два январских этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге.

Лидировавший в Кубке мира после трёх декабрьских этапов Бё опустился на 7-е место и уступает Фуркаду 133 очка. В отсутствие норвежца француз выиграл четыре последние личные гонки.

Бё собирался вернуться на этап Кубка мира в Поклюке, который пройдёт с 23 по 26 января. В программе соревнований индивидуальная гонка, масс-старт, супермикст и смешанная эстафета.