Й. Бё опубликовал фото с обратным отсчётом до старта этапа Кубка мира в Поклюке
Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/2019, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пропустивший два январских этапа Кубка мира из-за рождения ребёнка, в своём «инстаграме» опубликовал фото с тренировки с Хольменколлене (Норвегия). На нём, в частности, был изображён счётчик, обозначающий время до начала шестого этапа Кубка мира в Поклюке (Словения).
Фото: «Инстаграм» Йоханнеса Бё
В общем зачёте Кубка мира Бё-младший за время отсутствия опустился на седьмое место. Он отстаёт от лидера, француза Мартена Фуркада, на 133 очка. Этап Кубка мира в Поклюке пройдёт с 23 по 26 января.
Ранее стало известно, что Бё-младший вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат мира в Антхольце.
Сборная Норвегии назвала состав на чемпионат мира по биатлону
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