Сборная Норвегии назвала состав на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав на чемпионат мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Норвегии. В заявку попал олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/2019 Йоханнес Бё, пропустивший два январских этапа Кубка мира из-за рождения ребёнка.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Александер Фьелд Андерсен, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.



Женщины

Тириль Экхофф, Каролин Оффигстад Кноттен, Марте Рёйселанд, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд.