Стрельцов: на главном старте сезона для себя получилось отработать идеально

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где он финишировал 17-м, чисто отработав на четырёх огневых рубежах.
«Ощущения самые приятные. Я очень доволен дебютом. Всегда мечтал о Кубке мира, пробежать там, попробовать свои силы. Да, сегодня вообще удалось стрельнуть четыре нуля. Если честно, за всю жизнь мне всего один раз такое удавалось — ещё по юниорам в гонке преследования в Хохфильцене. Сегодня на главном старте сезона для себя получилось отработать идеально.
Мандража как такового не было. Начал сезон с Кубка IBU, вот там реально был мандраж. А потом вработался, и сейчас уже чувствую себя комфортно. Тот факт, что мне пришлось долго ждать старта из-за дальнего номера, совершенно не мешал при подготовке. Наоборот, можно было смотреть на табло, изучить, как стреляют другие. Тем более что на пристрелке светило солнце, а когда мы стартовали, оно ушло. Интересно было посмотреть, куда у соперников уходит стрельба», — передаёт слова Стрельцова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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