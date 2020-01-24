Ланцов: в Канаде мне работается спокойнее, чем в России

Российский специалист Павел Ланцов, работающий со сборной Канады по биатлону, признался, что за океаном ему трудиться комфортнее.

«В Канаде мне работается спокойнее, чем в России, сто процентов. Разница в уровне? Ситуация обязана измениться в лучшую сторону. В Хохфильцене женская эстафета принесла нам пятое место, мужская — четвёртое. Это доказывает, что можно и нужно бороться», — приводит слова Ланцова сайт «Матч ТВ».

Ланцов также рассказал о финансировании сборной Канады.

«Ребята полностью оплачивают сборы, услуги массажиста, часть проживания. Люди сами финансируют свой спортивный интерес, амбиции, мотивацию. Объективно говоря, это нормально. Будут результаты — нас поддержат, помогут. Рассчитываем на это.

Большинству приходится дополнительно работать. В «Старбаксе», общепите, ещё где-то. Все вечера и выходные спортсмены тратят на тренировки. Их доходы невелики, поэтому помогают родители или люди, неравнодушные к спорту", — сказал тренер.