У Бреза лучший ход в индивидуальной гонке в Поклюке, россиянки уступили ей больше минуты

Француженка Жюстин Бреза показала лучший ход в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Её чистое время прохождения дистанции составило 37 минут 55 секунд.
Вторую скорость показала победительница гонки немка Денизе Херрман — + 2,4 секунды. Третий ход у шведской спортсменки Ханна Эберг — +20,2. Быстрейшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она уступила Бреза 1 минуту 21 секунду.
Биатлон. Кубок мира. Поклюка, Словения
Женщины. Индивидуальная гонка. Лыжный ход
1. Жюстин Бреза (Франция) — 37.55,0
2. Денизе Херрман (Германия) — +2,4
3. Ханна Эберг (Швеция) — +20,2
15. Светлана Миронова (Россия) — +1.21,0…
40. Лариса Куклина (Россия) — +2.32,0
41. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.38,9…
46. Ирина Старых (Россия) — +2.52,4…
48. Кристина Резцова (Россия) — +2.58,9.
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