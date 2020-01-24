У Бреза лучший ход в индивидуальной гонке в Поклюке, россиянки уступили ей больше минуты

Француженка Жюстин Бреза показала лучший ход в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Её чистое время прохождения дистанции составило 37 минут 55 секунд.



Вторую скорость показала победительница гонки немка Денизе Херрман — + 2,4 секунды. Третий ход у шведской спортсменки Ханна Эберг — +20,2. Быстрейшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она уступила Бреза 1 минуту 21 секунду.



Биатлон. Кубок мира. Поклюка, Словения

Женщины. Индивидуальная гонка. Лыжный ход



1. Жюстин Бреза (Франция) — 37.55,0

2. Денизе Херрман (Германия) — +2,4

3. Ханна Эберг (Швеция) — +20,2

15. Светлана Миронова (Россия) — +1.21,0…

40. Лариса Куклина (Россия) — +2.32,0

41. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.38,9…

46. Ирина Старых (Россия) — +2.52,4…

48. Кристина Резцова (Россия) — +2.58,9.