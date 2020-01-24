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Польховский — о возможных медалях на ЧМ: в биатлоне всегда случаются чудеса

Польховский — о возможных медалях на ЧМ: в биатлоне всегда случаются чудеса
Биатлон / Кубок мира 0

Вице-президент СБР по обеспечению сборных команд Валерий Польховский прокомментировал подготовку национальной команды к чемпионату мира по биатлону в Антхольце.

«Надо дождаться чемпионата мира и тогда уже оценить, как была выстроена подготовка к сезону. Мы увидим, где была сделана правильная работа, а где — нет. Возможно, были допущены ошибки со сбором между декабрьскими и январскими этапами. Давайте ещё чуть-чуть подождём.

Есть ли у российских болельщиков шанс увидеть реальную борьбу за медали на чемпионате мира? Шанс никогда не умрёт. Шанс всегда есть. В биатлоне всегда случаются чудеса. Надо понимать, в какой ситуации находится каждый спортсмен. Если перед сезоном была проделана недостаточная работа, то даже горный сбор перед чемпионатом мира не факт что поможет. Но мы приложим все силы, чтобы успешно выступить в Антхольце. Не сомневайтесь», — сказал Польховский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

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