Сегодня, 25 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) пройдёт одиночная смешанная эстафета. Старт запланирован на 15:15 мск.
За сборную России, которая получила четвёртый стартовый номер, выступят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.
Команду Швеции (№ 1) представят Торстейн Стенерсен и Юханна Скоттхейм, Германии (№ 2) — Эрик Лессер и Франциска Пройс, Норвегии (№ 3) — Ветле Шоста Кристиансен и Каролин Оффигстад Кноттен, Украины (№ 4) — Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина, Франции (№ 7) — Эмильен Жаклен и Анаис Бескон, Италии (№ 8) — Томас Бормолини и Лиза Виттоцци, Беларуси (№ 9) — Виктор Кривко и Динара Алимбекова.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция сингл-микста на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
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