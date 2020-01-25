Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Смешанные эстафеты. Больше проигрывать нельзя! LIVE

И мужчины, и женщины в сборной России по биатлону забыли, что такое медали. Может быть, вместе они доберутся до пьедестала Кубка мира?

ГОНКИ ДНЯ:



*** 15:15 мск. ОНЛАЙН супермикста читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 17:00 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона, болельщики сборной России. В субботу, 25 января в Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира. В программе субботнего дня не будет обычного разделения на женскую и мужскую гонки, потому что биатлонистам предстоит выступить в двух смешанных эстафетах. Сначала будет супермикст, а затем — классическое сражение четвёрок.

Сборная России по биатлону, кажется, разучилась выигрывать медали. Терпение у поклонников биатлона есть, но и оно, похоже, иссякает. Так больше нельзя! В смешанных эстафетах у нашей команды есть шанс заявить о себе — тем более что тренеры решили дать шанс проявить себя сильнейшим. Нам очень нужна медаль в преддверии важнейшего старта сезона — чемпионата мира по биатлону!