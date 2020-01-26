Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Сегодня, 26 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская гонка с общего старта. Начало — в 14:15 мск.
От России на масс-старт отобрались Александр Логинов (6-й стартовый номер) и Матвей Елисеев (13), входящие в топ-25 общего зачёта Кубка мира, а также дебютант Кирилл Стрельцов (27), занявший 17-е место в индивидуальной гонке.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
Ранее в сингл-миксте команда России (Эдуард Латыпов, Кристина Резцова) заняла 13-е место, а в смешанной эстафете (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) стала четвёртой.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.
- 26 января 2020
-
11:00
- 25 января 2020
-
23:45
-
22:50
-
22:39
-
19:44
-
19:34
-
18:40
-
18:22
-
18:03
-
17:51
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:13
-
15:59
-
15:08
-
13:46
-
12:56
-
12:34
-
11:38
-
09:34
-
09:24
- 24 января 2020
-
22:57
-
21:55
-
20:48
-
20:19
-
19:36
-
18:46
-
18:31
-
18:17
-
18:13
-
18:09
-
17:48
-
17:30