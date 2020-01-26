Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Сегодня, 26 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская гонка с общего старта. Начало — в 14:15 мск.



От России на масс-старт отобрались Александр Логинов (6-й стартовый номер) и Матвей Елисеев (13), входящие в топ-25 общего зачёта Кубка мира, а также дебютант Кирилл Стрельцов (27), занявший 17-е место в индивидуальной гонке.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.



Ранее в сингл-миксте команда России (Эдуард Латыпов, Кристина Резцова) заняла 13-е место, а в смешанной эстафете (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) стала четвёртой.



Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.