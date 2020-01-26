Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Самый последний шанс избежать провала! LIVE

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Биатлон, Кубок мира 2019-2020, масс-старты: онлайн-трансляция 26 января 2020

Сборная России по биатлону, Матвей Елисеев
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ГОНКИ ДНЯ:

*** 14:15 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 17:00 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Сборная России по биатлону продолжает свою безрадостную безмедальную серию на Кубке мира. Сегодня, 26 января, в Поклюке мужчины и женщины будут бороться за награды в масс-старте. Если подняться на пьедестал не получится, то можно будет смело говорить, что команда провалила начало 2020 года. А ведь впереди чемпионат мира. Неужели и там всё будет так же плохо?

Первая гонка дня стартует в 14:15 по московскому времени — на старт выйдут мужчины.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Биатлон •••
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