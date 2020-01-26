Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Самый последний шанс избежать провала! LIVE

Сборная России в последний раз выходит на старт перед чемпионатом мира. Будет ли долгожданная медаль?

ГОНКИ ДНЯ:



*** 14:15 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



*** 17:00 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Сборная России по биатлону продолжает свою безрадостную безмедальную серию на Кубке мира. Сегодня, 26 января, в Поклюке мужчины и женщины будут бороться за награды в масс-старте. Если подняться на пьедестал не получится, то можно будет смело говорить, что команда провалила начало 2020 года. А ведь впереди чемпионат мира. Неужели и там всё будет так же плохо?

Первая гонка дня стартует в 14:15 по московскому времени — на старт выйдут мужчины.