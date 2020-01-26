Й. Бё: этап в Поклюке показал, что я не всегда буду первым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Допустив на дистанции два промаха, он финишировал третьим, отстав от победившего Кентена Фийона-Майе из Франции на 10 секунд.
«Истратил слишком много сил в первой половине гонки. Возможно, поэтому и сделал ошибку на «стойке». Знал, что французы очень сильны и убежали первыми на последний круг. Наверное, сильное начало гонки сыграло плохую шутку, и на финише у меня совсем не было сил побороться с Доллем.
Это хорошая неделя в плане результатов. Понятно, что в начале сезона моя форма была гораздо лучше. Но здорово, что этот этап дал мне понимание, что я не всегда буду первым. Надо приложить много усилий, чтобы вернуться на вершину», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лучший результат в масс-старте среди представителей России показал Матвей Елисеев, финишировавший 11-м.
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